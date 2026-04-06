Слобожанські гвардійці показали, як знищили позиціїї операторів БпЛА рф на Харківщині

Нацгвардійці зафільмували декілька моментів бойової роботи операторів БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф».

У першому епізоді військові показали нанесення ураження противнику по визначеним спостерігачами координатам.

«У другому фрагменті – знищення командно-спостережного пункту загарбників. Виявлена активність та подальше спостереження Слобожанських дронів довели, що бліндаж у лісосмузі є важливою першочерговою ціллю. То ж на знищення вилетів ударний дрон із збільшеною бойовою частиною. Успіх був просто вибуховий», – зазначають нацгвардійці.

У третьому епізоді – ураження позиції пілотів БПЛА окупантів. Позиція знищена, російські пілоти з підвалу не вибралися.

У наступному фрагменті – виявлений бліндаж був одразу ж уражений. Критичної шкоди укріпленню один стандартний «Скіфський» дрон не завдав, але викликав пожежу. А вже дим від неї став орієнтиром для роботи далекобійної артилерії.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

