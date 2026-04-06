Сегодня 12:00
Просмотров: 77

За тиждень окупанти били по Харкову 48 разів: вибито понад 1200 вікон

За тиждень окупанти били по Харкову 48 разів: вибито понад 1200 вікон

Загалом за тиждень ворог завдав 48 ударів по Харкову.

Майже всі вони припали на кілька діб масованого терору, з 2 по 5 квітня, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворог бив звичайними «Шахедами», їхніми реактивними версіями, ракетами та безпілотниками «Молнія».

«Найважче під цим вогнем довелося Київському та Шевченківському районам, хоча загалом прильоти були розпорошені. Агресор поцілив аж по 26 різних локаціях. Маємо понад з-пів сотні пошкоджених житлових будинків та більш ніж 1200 вибитих вікон», – зазначив Терехов.

За його словами, поранень зазнали 29 містян, серед яких – четверо дітей.

Двоє людей загинуло.

Повітряні тривоги лунали в місті майже 111 годин.

