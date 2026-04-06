На підтримку зниклих безвісти та полонених у Харкові відбулася акція «Не мовчи – полон вбиває»

У Харкові відбулася чергова акція «Не мовчи – полон вбиває» та автопробіг на підтримку зниклих безвісти та полонених Захисників та Захисниць України.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Захід вкотре покликаний привернути увагу громадськості до долі українських воїнів та висловити моральну підтримку родинам, які сподіваються на їхнє повернення.

Зазначається, що серед присутніх на акції були родини бійців із різноманітних підрозділів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, захисників Маріуполя.

Учасники тримали плакати з інформацією про своїх рідних із нагадуванням про жахливі умови, які переживають українці у полоні.

