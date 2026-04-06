«Нажився» на потребах міста: у Харкові судитимуть директора підприємства

Привласнення майже 2 млн грн бюджетних коштів на неіснуючих теплопунктах: у Харкові судитимуть директора підприємства.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Поки Харків потерпав від масованих російських обстрілів, а енергосистема зазнавала значних руйнувань, підприємець привласнив мільйони гривень, виділених на відновлення тепла в оселях містян.

За даними слідства, у 2022 році директор товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) уклав договори із комунальним підприємством Харківської міської ради. Угоди стосувалися розробки проектно-кошторисної документації та встановлення теплових пунктів у житлових будинках міста, а також проведення капітального ремонту теплових мереж.

Однак жодну з цих робіт підрядник не зробив. Попри це він склав і підписав акти приймання та довідку про вартість нібито виконаних робіт. У подальшому підприємець одержав від замовника майже 2 млн гривень за роботи, які насправді існували лише «на папері».

Після цього він перевів отримані бюджетні кошти на особистий рахунок, оформлюючи перекази як «позику», щоб надати грошам видимість законного походження.

У січні 2026 року правоохоронці викрили керівника ТОВ і повідомили йому про підозру.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури Харкова затвердив та направив до суду стосовно директора підприємства обвинувальний акт за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Обвинувачений визнав вину у повному обсязі, щиро розкаявся та вже добровільно відшкодував понад 1 млн грн збитків.

Справу розгляне Слобідський районний суд Харкова.

