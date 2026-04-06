Через зауваження про гучну музику почав стріляти: на Харківщині затримано зловмисника

У Богодухові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася ввечері 3 квітня у місті Богодухів. Встановлено, що двоє чоловіків прийшли до свого сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який перебував у гостях.

Після зауваження він почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, а згодом здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків. Унаслідок цього потерпілі отримали непроникаючі поранення та були доставлені до медичного закладу.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та вилучили речові докази.

Слідчі Богодухівського РВП повідомили 38-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

