Сегодня 15:02
Пробитий дах будинку та пошкоджені автівки: правоохоронці показали наслідки удару по Харкову

Пробитий дах будинку та пошкоджені автівки: правоохоронці показали наслідки удару по Харкову

Сьогодні вдень, 6 квітня, окупанти завдали кількох ударів по Харкову. Внаслідок влучань є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання російських БпЛА зафіксовані у Київському районі.

У Київському районі – троє постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожого удару жінки 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Щодо третього постраждалого дані уточнюємо.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу в Київському районі.

Медики надали допомогу 34-річній жінці, яка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожого обстрілу.


