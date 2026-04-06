Сегодня 15:02
Пробитий дах будинку та пошкоджені автівки: правоохоронці показали наслідки удару по Харкову
Сьогодні вдень, 6 квітня, окупанти завдали кількох ударів по Харкову. Внаслідок влучань є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Влучання російських БпЛА зафіксовані у Київському районі.
У Київському районі – троє постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожого удару жінки 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Щодо третього постраждалого дані уточнюємо.
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу в Київському районі.
Медики надали допомогу 34-річній жінці, яка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожого обстрілу.