Удар БпЛА по будинку у Харкові: кількість постраждалих зростає (відео)
6 квітня у Київському районі Харкова зафіксували кілька влучань російських дронів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них водій міського автобуса.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні близько 13:08 російські безпілотники атакували Київський район Харкова. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок, інформацію щодо постраждалих уточнювали.
Три жінки 34, 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Інформація уточнюється.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Перед влучанням у будинок ще один російський БпЛА вдарив біля автобусної зупинки у цьому ж районі. Постраждав 67-річний водій міського автобуса, чоловіка госпіталізували.