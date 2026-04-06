Удар БпЛА по будинку у Харкові: кількість постраждалих зростає (відео)

6 квітня у Київському районі Харкова зафіксували кілька влучань російських дронів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них водій міського автобуса.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 13:08 російські безпілотники атакували Київський район Харкова. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок, інформацію щодо постраждалих уточнювали.

Три жінки 34, 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Інформація уточнюється.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Перед влучанням у будинок ще один російський БпЛА вдарив біля автобусної зупинки у цьому ж районі. Постраждав 67-річний водій міського автобуса, чоловіка госпіталізували.

