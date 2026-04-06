Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:33
Просмотров: 15

FPV-дрони знищили будинки на Харківщині: атака по селах Золочівської громади

FPV-дрони знищили будинки на Харківщині: атака по селах Золочівської громади

Вранці 6 квітня росіяни атакували FPV-дронами населені пункти Золочівської громади. Внаслідок ударів знищено житлові будинки та гаражі.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Сьогодні о 5:30 російські війська чотирма FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Знищено одноповерховий багатоквартирний будинок та гаражі.

Також о 7:40 окупанти двома FPV-дронами завдали удару селу Клинова Новоселівка. Знищено приватний будинок.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 