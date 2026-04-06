Сегодня 15:33
Просмотров: 15
FPV-дрони знищили будинки на Харківщині: атака по селах Золочівської громади
Вранці 6 квітня росіяни атакували FPV-дронами населені пункти Золочівської громади. Внаслідок ударів знищено житлові будинки та гаражі.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Сьогодні о 5:30 російські війська чотирма FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Знищено одноповерховий багатоквартирний будинок та гаражі.
Також о 7:40 окупанти двома FPV-дронами завдали удару селу Клинова Новоселівка. Знищено приватний будинок.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.