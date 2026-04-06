Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:14
Просмотров: 15

У Харкові чоловік викрав авто з гаражного кооперативу

У Харкові чоловік викрав авто з гаражного кооперативу

Поліцейські Харкова викрили чоловіка у незаконному заволодінні автомобілем. Підозрюваного затримали та взяли під варту.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До правоохоронців надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Opel, який перебував на території гаражного кооперативу у Київському районі Харкова.

Оперативники Харківського районного управління поліції №1 розшукали транспортний засіб та затримали за підозрою у викраденні авто 44-річного харків’янина.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 