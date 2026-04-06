У Харкові чоловік викрав авто з гаражного кооперативу

Поліцейські Харкова викрили чоловіка у незаконному заволодінні автомобілем. Підозрюваного затримали та взяли під варту.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До правоохоронців надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Opel, який перебував на території гаражного кооперативу у Київському районі Харкова.

Оперативники Харківського районного управління поліції №1 розшукали транспортний засіб та затримали за підозрою у викраденні авто 44-річного харків’янина.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

