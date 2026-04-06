У Харкові чоловік напав з ножем на військового ТЦК: пораненого госпіталізували
6 квітня у Харкові стався напад на військовослужбовців ТЦК. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований.
Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.
Напад на військових ТЦК стався під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних.
Унаслідок нападу один із військових отримав поранення ножем у живіт. Його доставили до лікарні, де надають допомогу.
Після скоєного нападник утік. Наразі його розшукують.