Сегодня 15:42
У Харкові чоловік напав з ножем на військового ТЦК: пораненого госпіталізували

У Харкові чоловік напав з ножем на військового ТЦК: пораненого госпіталізували

6 квітня у Харкові стався напад на військовослужбовців ТЦК. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.

Напад на військових ТЦК стався під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних.

Унаслідок нападу один із військових отримав поранення ножем у живіт. Його доставили до лікарні, де надають допомогу.

Після скоєного нападник утік. Наразі його розшукують.

