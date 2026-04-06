П’ятеро людей постраждали внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові: дані прокуратури

6 квітня близько 13:50 російський безпілотник влучив у дах житлового багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки двох чоловіків поранено, ще три жінки зазнали гострого реакції на стрес. Пошкоджено будинок та припарковані поряд автомобілі.

За попередніми даними, на підставі зібраних уламків, удар завдано БпЛА типу «Герань-3».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

