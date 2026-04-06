Серед постраждалих унаслідок ударів по Харкову – 15-річна дівчина

6 квітня військові рф завдали ударів безпілотниками по Основʼянському та Київському районах Харкова. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через обстріл в Основʼянському районі гострої реакції на стрес зазнала 15-річна дівчина.

Внаслідок інших ударів по Київському району поранено 67-річного водія міського транспорту. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджено мікроавтобус.

Також пошкоджено приватний та багатоквартирний житлові будинки й автомобілі. Гострої реакції на стрес зазнали 67-річний чоловік та три жінки віком 34, 56 та 61 років.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

