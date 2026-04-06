Кидав гранати, стріляв та поранив ножем працівника ТЦК: у Харкові затримали підозрюваного у нападі на військового
6 квітня у Харкові невідомий напав на військовослужбовців ТЦК: кинув гранати, здійснив кілька пострілів та завдав ножового поранення одному з військових.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати.
У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.
Особу зловмисника було встановлено упродовж трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.