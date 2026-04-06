Дронова атака на АЗГС на Харківщині: знищено резервуари з паливом та газом

Російські війська вдень 6 квітня атакували Золочів безпілотниками V2U. Внаслідок удару знищено резервуари з паливом.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Сьогодні близько 12:25 російські війська трьома БпЛА V2U завдали удару по селищу Золочів.

У результаті атаки знищено резервуари з паливом та газом автозаправної газової станції.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

