Сегодня 19:21
Дронова атака на АЗГС на Харківщині: знищено резервуари з паливом та газом
Російські війська вдень 6 квітня атакували Золочів безпілотниками V2U. Внаслідок удару знищено резервуари з паливом.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Сьогодні близько 12:25 російські війська трьома БпЛА V2U завдали удару по селищу Золочів.
У результаті атаки знищено резервуари з паливом та газом автозаправної газової станції.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.