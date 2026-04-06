Незаконна приватизація в центрі Харкова: прокуратура через суд повертає громаді майно

У Харкові прокуратура через суд намагається повернути громаді нежитлові приміщення у центрі міста. Йдеться про майно, яке було незаконно приватизоване та перепродане кілька разів.

У Харкові нежитлові приміщення площею понад 400 кв. м, розташовані на вулиці Мироносицькій, незаконно вибули з комунальної власності та опинилися у приватних руках. Йдеться про майно, яке у 2017 році було відчужене рішенням міськради, а згодом неодноразово перепродавалося між суб’єктами господарювання, для ускладнення його повернення громаді.

Прокурори встановили, що приватизація відбулася з грубими порушеннями – без проведення обов’язкових конкурентних процедур, таких як аукціон чи конкурс. Також не було підстав для застосування позаконкурентного способу приватизації: орендар не здійснив необхідних невід’ємних поліпшень на суму не менше 25% ринкової вартості майна.

Незаконність вибуття об’єктів підтверджена постановою Верховного Суду від 27 серпня 2025 року, ухваленою за позовом прокурора, поданим ще у 2019-му. Попри це, під час судового розгляду відповідач відчужив майно, переоформивши його на третіх осіб.

Після кількох подальших перепродажів приміщення нині перебувають у власності товариства з обмеженою відповідальністю.

Для поновлення прав територіальної громади Київська окружна прокуратура Харкова подала позовну заяву до суду про витребування цього майна з чужого незаконного володіння. Суд відкрив провадження. Триває розгляд справи.

