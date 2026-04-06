На Харківщині затримали двох організаторів незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Поліцейські Харківщини затримали двох учасників схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За свої послуги вони вимагали 20 тисяч доларів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Двоє 24-річних харків’ян підшукували «клієнтів», які бажали незаконно виїхати за межі країни поза пунктами пропуску. Свої послуги вони оцінювали у 20 тисяч доларів. Спілкування з потенційними замовниками зловмисники здійснювали через месенджери, де надавали інструкції щодо подальших дій. Перевезення осіб вони організовували на власних автомобілях.

Зловмисники були затримані під час отримання грошей за організацію переправлення чоловіка за кордон. У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили два автомобілі, мобільні телефони та гроші.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання до дев’яти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

