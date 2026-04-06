У Харкові військові ТЦК потрапили у новий скандал: застосували силу та сльозогінний газ проти жінки

5 квітня у Харкові в районі провулка Тарасівського стався конфлікт за участю цивільних та представників ТЦК. У результаті з місця була госпіталізована жінка.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Відео «конфлікту», на якому військові жорстоко б’ють цивільного, який лежить на асфальті, публікують міські телеграм-канали. Двох жінок, які намагаються завадити побиттю, періодично грубо відштовхують. Одна з них падає та вдаряється головою об землю. Також проти жінки застосували газовий балончик.

Як повідомили поліції, попередньо встановлено, що під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних працівниками ТЦК та СП було з’ясовано, що один із громадян перебуває у розшуку за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з ухиленням від мобілізації.

За попередніми даними, під час повідомлення зазначеної інформації чоловік почав чинити активний опір та застосував сльозогінний газ.

«У подальшому до ситуації втрутилися дві перехожі жінки, які, ймовірно, помилково сприйняли події як протиправні дії. Одна з них здійснювала відеофіксацію, інша – намагалася перешкодити діям представників ТЦК та СП, що призвело до загострення конфлікту», – розповіли в поліції.

У ході інциденту до жінки було застосовано фізичну силу та газовий балончик. Унаслідок цього вона отримала хімічний опік очей і була доставлена до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, перевіряють правомірність їхніх дій та з’ясовують усі обставини інциденту.

