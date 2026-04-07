Сегодня 15:05
Просмотров: 98

На Харківщині легковик вилетів з траси та врізався в дерево: четверо постраждалих

6 квітня правоохоронці отримали від бригади швидкої медичної допомоги повідомлення про ДТП з постраждалими у Берестинському районі Харківської області.  

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

34-річна водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

У салоні автомобіля перебували пасажири: 30-річна жінка та хлопці 12 і 13 років.

У результаті ДТП тілесні ушкодження дістали водійка та троє пасажирів. Потерпілих доставили до медичного закладу.

За фактом події слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

