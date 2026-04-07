16-річна жителька Харківщини народила після зґвалтування: у злочині підозрюють батька неповнолітньої

Жителя Лозівського району Харківщини підозрюють в зґвалтуванні власної неповнолітньої доньки. Жертва злочину народила дитину від зловмисника.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«У березні цього року в одному з сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину. Відповідно до результатів ДНК-дослідження, батьком новонародженої є її рідний батько. Чоловік, знаючи про стан здоров’я дочки, скористався її безпорадністю», – повідомили в прокуратурі.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зґвалтував дівчину, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома.

Керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник погодив йому підозру у зґвалтуванні, вчиненому щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах (ч. 3 ст. 152 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

