Збирав дані для ударів по Зміївській ТЕС: на Харківщині засудили ексспівробітника станції

На Харківщині засудили колишнього електрозварювальника Зміївської теплоелектростанції, який збирав дані про місця дислокацій українських захисників безпосередньо поблизу ТЕС. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У травні 2025 року житель міста Слобожанське Чугуївського району почав спілкуватися з представником рф і погодився виконувати завдання розвідувального характеру.

Використовуючи знання місцевості та специфіки роботи стратегічного підприємства, на якому раніше працював, упродовж серпня – листопада 2025 року він перевіряв прилеглу до ТЕС територію з метою встановлення місць дислокації українських військових та наявності засобів протиповітряної оборони, які забезпечують захист станції.

Інформацію чоловік збирав під час перебування поблизу ТЕС, а також у розмовах зі своїми колегами. Отримані дані передавав «куратору» у вигляді текстових повідомлень із координатами. Ці відомості могли бути використані ворогом для підготовки та коригування нових ударів по об’єкту життєзабезпечення.

Правоохоронці затримали інформатора за місцем його проживання. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суді обвинувачений визнав вину у повному обсязі та розкаявся. Чоловіка визнано винним у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, інших утворених військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Зміївський районний суд Харківської області призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

