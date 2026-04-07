На Харківщині окупанти вбили двох своїх солдатів, які намагалися здатися у полон

У Харківській області двоє російських військових намагалися здатися в полон українським захисникам. Під час цього їх атакували безпілотники російської сторони, внаслідок чого обидва загинули.

Про це повідомили у 3-й окремій важкій механізованій Залізній бригаді.

Після ударів українських безпілотників по позиціях російських військ на Харківщині двоє окупантів залишили свої позиції та почали відходити полем. Їхні переміщення контролювали українські дрони.

У районі працювали піхотні підрозділи, зокрема FPV-група Crazy Cats, а також екіпажі безпілотників «Кристал» та Jinn.

Під час дощу російські військові сховалися у дренажній трубі під дорогою, де перебували близько двох годин. Після скидів із безпілотника вони подали сигнали про готовність здатися.

Коли окупанти вийшли з укриття, дрон із гучномовцем вказав їм напрямок руху та запропонував воду і їжу. У цей момент їх виявили російські безпілотники.

Спочатку ударом FPV-дрона було вбито одного військового, а другого, який намагався сховатися в посадці, знищили скидом з безпілотника.

