На Харківщині окупанти вбили двох своїх солдатів, які намагалися здатися у полон
У Харківській області двоє російських військових намагалися здатися в полон українським захисникам. Під час цього їх атакували безпілотники російської сторони, внаслідок чого обидва загинули.
Про це повідомили у 3-й окремій важкій механізованій Залізній бригаді.
Після ударів українських безпілотників по позиціях російських військ на Харківщині двоє окупантів залишили свої позиції та почали відходити полем. Їхні переміщення контролювали українські дрони.
У районі працювали піхотні підрозділи, зокрема FPV-група Crazy Cats, а також екіпажі безпілотників «Кристал» та Jinn.
Під час дощу російські військові сховалися у дренажній трубі під дорогою, де перебували близько двох годин. Після скидів із безпілотника вони подали сигнали про готовність здатися.
Коли окупанти вийшли з укриття, дрон із гучномовцем вказав їм напрямок руху та запропонував воду і їжу. У цей момент їх виявили російські безпілотники.
Спочатку ударом FPV-дрона було вбито одного військового, а другого, який намагався сховатися в посадці, знищили скидом з безпілотника.
