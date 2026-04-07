У Куп’янському районі через атаку БпЛА загорілася історична садиба

7 квітня у Куп’янському районі на Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника загорілася пам’ятка архітектури XIX століття. Площа пожежі склала близько 2000 квадратних метрів, постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежа в історичній будівлі в селищі Великий Бурлук спалахнула після удару російського БпЛА. Як повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич, йдеться про пам’ятку архітектури XIX століття – садибу Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року.

Вогонь охопив двоповерхову дерев’яну будівлю на площі близько 2000 квадратних метрів.

На місці працювали два оперативні підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

За попередніми даними, внаслідок події постраждалих немає.

