Сегодня 16:13
У Харкові чоловік обікрав будинок, за яким доглядав: здав в ломбард речей на понад 320 тисяч гривень

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 29-річному чоловіку, якого підозрюють у крадіжці майна з будинку. За даними слідства, сума збитків перевищує 320 тисяч гривень. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

29-річний чоловік тимчасово проживав у житловому будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столове приладдя та інші цінні речі.

Зловмисник реалізовував викрадене через ломбарди. Загальна сума завданих збитків становить понад 320 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність чоловіка до вчинення злочину.

Слідчі Харківського РУП № 3 повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 