Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:06
Просмотров: 89

На Куп’янському напрямку військові врятували кота і собаку за допомогою дрона

Українські військові провели евакуацію кота і собаки з передової на Харківщині за допомогою дрона. Тварин вивезли з небезпечної місцевості після виконання бойового завдання.

Про це повідомили у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

На Куп’янському напрямку військовослужбовці Князівської бригади використали безпілотник для порятунку тварин. Після виконання бойового завдання дрон спрямували для евакуації кота і собаки з небезпечної ділянки на передовій.

Тварин розмістили у вантажі та доправили повітрям на безпечну територію. Дрон подолав кілька кілометрів.

Після евакуації кіт і собака оговталися та перебувають у задовільному стані.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 