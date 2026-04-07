На Куп’янському напрямку військові врятували кота і собаку за допомогою дрона

Українські військові провели евакуацію кота і собаки з передової на Харківщині за допомогою дрона. Тварин вивезли з небезпечної місцевості після виконання бойового завдання.

Про це повідомили у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

На Куп’янському напрямку військовослужбовці Князівської бригади використали безпілотник для порятунку тварин. Після виконання бойового завдання дрон спрямували для евакуації кота і собаки з небезпечної ділянки на передовій.

Тварин розмістили у вантажі та доправили повітрям на безпечну територію. Дрон подолав кілька кілометрів.

Після евакуації кіт і собака оговталися та перебувають у задовільному стані.

