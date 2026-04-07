У Харкові чоловік побив та пограбував жінку

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні грабежу. Зловмисник напав на жінку ввечері 4 квітня на території одного з ліцеїв.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, зловмисник помітив жінку, яка перебувала на вулиці одна та вигулювала собаку. Він підійшов до неї ззаду, повалив на землю та завдав кілька ударів. Після чого заволодів її сумкою та втік з місця події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Зловмисником виявився 40-річний місцевий мешканець.

Наразі слідчі Харківського РУП № 3 повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

