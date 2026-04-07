ВАКС розгляне позов до харківського прокурора на понад 7,5 млн грн

Вищий антикорупційний суд розгляне позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до екскерівника Слобідської окружної прокуратури Харкова, прокурора Салтівської окружної прокуратури Ігоря Білодіда на суму понад 7,5 млн грн.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 18 березня ухвалив ВАКС.

Відомо, що прокурор САП подав позов до харківського прокурора Ігоря Білодіда про стягнення на суму понад 7,5 млн грн.

Серед набутого родиною прокурора:

дві квартири у Харкові;автомобілі Lexus LX 2016 р.в. та Mercedes Benz GLE 43 Amg 2017 р.в., які придбано протягом 2022–2024 років;накопичені грошові кошти.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини з’ясовано, що вартість набутих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.

«Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом прокурора САП до (Білодіда Ігоря Миколайовича – ред.) про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Призначити підготовче засідання на 17 квітня 2026 року о 10:00 у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду», – йдеться в рішенні.

