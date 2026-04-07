Сегодня 18:33
Просмотров: 60

Окупанти шість разів намагалися атакувати на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 квітня. Триває 1504 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росіяни 82 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

