Окупанти шість разів намагалися атакувати на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 квітня. Триває 1504 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби росіяни 82 рази атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.