Сегодня 18:11
Просмотров: 64
Поліцейські Харківщини під час пожежі витягли з вогню жінку
У селі Шестакове Вовчанської громади 6 квітня сталася пожежа в житловому будинку. Поліцейські витягли жінку з приміщення та надали їй допомогу.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Під час патрулювання у селі Шестакове працівники поліції помітили, що горить житловий будинок.
Інспектор з ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади відділу поліції № 1 Чугуївського РУП витягли жінку з палаючого приміщення.
Правоохоронці надали постраждалій домедичну допомогу.