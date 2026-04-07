Сегодня 18:11
Поліцейські Харківщини під час пожежі витягли з вогню жінку

У селі Шестакове Вовчанської громади 6 квітня сталася пожежа в житловому будинку. Поліцейські витягли жінку з приміщення та надали їй допомогу. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час патрулювання у селі Шестакове працівники поліції помітили, що горить житловий будинок.

Інспектор з ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади відділу поліції № 1 Чугуївського РУП витягли жінку з палаючого приміщення.

Правоохоронці надали постраждалій домедичну допомогу.

