Сегодня 19:24
Правоохоронці показали знищену росіянами садибу Донців-Захаржевських, де свого часу працював Сковорода

7 квітня близько 12:30 військовослужбовці рф завдали удару двома безпілотниками «Герань-2» по історичній пам’ятці культури – садибі Донців-Захаржевських, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок влучання виникла пожежа та значні руйнування будівлі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, садиба Донців-Захаржевських перебувала у занедбаному стані. У 2025 році Купʼянська окружна прокуратура Харківської області забезпечила передачу пам’ятки у власність територіальної громади.

Довідка. Будинок Донців-Захаржевських (також відомий як садибний будинок або садиба Донців-Захаржевських – Задонських) – пам’ятка архітектури місцевого значення (№ 7556-Ха), розташована у селищі Великий Бурлук Харківської області. Садиба належала представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських – Задонських.

Будівлю звели у першій чверті XIX століття, завершення будівництва датують приблизно 1835 роком. Вона була виконана у стилі класицизму. Інші споруди садиби та парк до нашого часу не збереглися. Будинок також відомий тим, що в ньому нібито були знайдені дощечки з написами, які пов’язують із «Велесовою книгою». У 1980 році об’єкт отримав статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Історія садиби пов’язана з родом Донців. У 1680 році землі вздовж річки Великий Бурлук перейшли у володіння харківського та ізюмського полковника Костянтина Донця, а у 1693 році були закріплені за його нащадками царською грамотою. У другій половині XVIII століття маєтком володів Яків Донець-Захаржевський.

У 1780-х – на початку 1790-х років у маєтку неодноразово перебував Григорій Сковорода. Саме тут він працював над низкою творів, зокрема «Брань архистратига Михаила с сатаной о сем: легко ли быть благим» (1783), завершив пісню 29 із циклу «Сад божественних пісень» (1785) та написав працю «Діалог. Имя ему — Потоп зміин» (1790).

У 1972 році на території колишнього маєтку встановили пам’ятний знак на честь перебування Григорія Сковороди. Місце розташування старого будинку, де він жив, має статус пам’ятки історії місцевого значення.

