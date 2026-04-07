Золочівську громаду росіяни атакували дронами й авіацією: зруйновано будинки

7 квітня російські війська кілька разів атакували населені пункти Золочівської громади на Харківщині. Унаслідок ударів є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

7 квітня близько 3:00 російські війська трьома FPV-дронами вдарили по селу Лютівка. Влучання прийшлося в приватне домоволодіння. Будинок знищено, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих немає.

Близько 12:00 росіяни атакували село Клинова-Новоселівка безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Внаслідок ударів зруйновано приватний будинок і сарай, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Без жертв.

Близько 13:00 у селі Високе уламки БпЛА «Герань» впали на одноповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено дах, вікна, двері, а також господарчі споруди. Постраждалих немає.

О 15:25 російська авіація завдала ударів трьома керованими авіабомбами та РСЗВ «Град» поблизу села Калинове. Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Агентство Телевидения Новости