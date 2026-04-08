Сегодня 10:55
На Харківщині відкрили для руху частину траси М-03 Київ–Харків–Довжанський
В місті Ізюм відновлено рух транспорту автомобільною дорогою загального користування державного значення.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. На ділянці автомобільної дороги М-03 Київ–Харків–Довжанський на км 626+260 відкрито рух для всіх видів транспортних засобів – як легкових, так і вантажних.
Поліція закликає водіїв бути уважними під час руху, дотримуватися правил та враховувати дорожню обстановку.