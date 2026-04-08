Сегодня 10:48
Ввечері окупанти вдарили по медичній амбулаторії у Слатиному на Харківщині

7 квітня близько 18:30 росіяни вдарили FPV-дроном по сімейній медичній амбулаторії у Слатиному.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Окупанти поцілили по непрацюючій супутниковій антені, яка знаходилась ззовні між першим та другим поверхами амбулаторії. У результаті влучання були пошкоджені вікна, двері, фасад та покрівля будівлі. Ніхто не постраждав: людей у цей час у закладі вже не було» – зазначив Задоренко.

Наразі спільно з керівництвом Центру первинної медико-санітарної допомоги вирішується питання щодо можливої зміни графіку роботи амбулаторії.

Про ці зміни слатинчани зможуть дізнатися особисто через своїх сімейних лікарів або через адміністрацію старостинського округу.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

