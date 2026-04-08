Сегодня 11:18
15 років ув’язнення отримала колишня капітан поліції, яка працювала на окупантів

15 років за службу окупантам — у Харкові засудили експравоохоронницю з Куп’янська.

Про це повідомляє речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Основ’янський районний суд м. Харкова визнав винною у державній зраді колишню працівницю правоохоронного органу з Куп’янська.

За даними слідства, під час окупації міста вона добровільно перейшла на бік ворога.

Окупаційна адміністрація призначила її «старшою оперуповноваженою» відділу кримінального розшуку в незаконно створеному правоохоронному органі.

Слідчі встановили, що вона патрулювала місто, опитувала місцевих жителів, чергувала в підрозділі та виконувала вказівки окупаційної влади. Перед звільненням регіону жінка втекла до росії.

Суд заочно визнав її винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Харківської обласної прокуратури.

