Слідчі Харкова встановлюють обставини зіткнення маршрутного автобуса та мотоцикла

Слідчі Харкова встановлюють обставини ДТП, в якій однин чоловік загинув, ще один постраждав.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Аварія сталася ввечері 7 квітня в районі регульованого перехрестя вулиць Василя Стуса та Академіка Павлова.За адресою сталося зіткнення автобуса під керування 53-річного водія з мотоциклом Suzuki.

В результаті автопригоди 18-річний водій мотоциклу отримав численні тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Водія автобуса доставили до лікарні.

На місці ДТП працювали слідчі відділу СУ ГУНП в Харківській області.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

