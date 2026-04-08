Засіяв пасовища соняшником: на Харківщині прокуратура вимагає повернути громаді понад 240 га землі

На Ізюмщині підприємець тривалий час ігнорував умови оренди, перетворивши сіножаті та пасовища на поле для вирощування соняшнику. Землі для випасання худоби він самовільно розорав під сільгоспкультури.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що Савинська селищна рада Ізюмського району передала фізичній особі-підприємцю в оренду п’ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Їхня загальна площа складає понад 240 гектарів, а вартість — 186 млн гривень.

Однак орендар використовував землі не за цільовим призначенням. Згідно з умовами угод, земельні ділянки надавалися виключно для сінокосіння та випасання худоби. Проте підприємець самовільно, не маючи жодних дозволів, розорав пасовища та засіяв їх соняшником. Фактично він використовував ріллю під виглядом пасовищ.

Крім того, частину земель ФОП передав у суборенду дружині.

Така діяльність не лише виходить за межі правового поля, а й призводить до виснаження ділянок, які не призначені для інтенсивного землеробства.

Внаслідок цих порушень керівник Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави в особі територіальної громади до підприємців.

Прокуратура вимагає розірвати договори оренди та зобов’язати відповідачів повернути спірні земельні ділянки Савинській селищній раді.

Провадження у справі відкрито.

