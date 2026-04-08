У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь загиблого поліцейського

У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь поліцейського Віталія Купки: поліція Харківщини вшановує пам’ять загиблих колег.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Боєць Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» Віталій Купка загинув 27 травня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.Урочисте відкриття меморіального знака відбулося днями у Харківському ліцеї № 160, випускником якого був поліцейський.

Вшанувати пам’ять Героя зібралися його рідні, представники районної адміністрації, керівництво та бійці підрозділу «Лють», побратими, педагоги, однокласники, друзі та містяни.

За відвагу та героїзм поліцейськогобуло нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), відзнакою Президента України «За оборону України» (посмертно) та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Комбатантський хрест».

