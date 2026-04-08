На Харківщині під час застілля чоловік зарізав знайомого

У Харківській області під час конфлікту чоловік смертельно поранив знайомого ножем. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Подія сталася ввечері 5 квітня у селі Бабенкове. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник раптовий конфлікт.

У ході сварки 53-річний чоловік завдав іншому удар ножем у грудну клітину. Поранення виявилося несумісним із життям.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

