На Кільцевій дорозі Харкова планують відновити понад 2 км покриття в районі Високого

У Харкові на Кільцевій дорозі поблизу селища Високий розпочалися ремонтні роботи. Планується відновити понад два кілометри дорожнього покриття.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи проводяться на найбільш зруйнованих ділянках із застосуванням методу великих карт, що передбачає повне перевлаштування зношених шарів асфальтобетону.

«Такий підхід дозволяє не лише швидко покращити умови проїзду, а й забезпечити довговічність відремонтованих ділянок», – йдеться в повідомленні.

Аналогічні роботи вже виконувалися в районі Жихора.

Наразі на об’єкті працює дорожня фреза – підрядник зрізає верхній пошкоджений шар покриття, після чого буде укладено новий асфальтобетон.

У межах цієї ділянки планують відновити понад два кілометри дороги. Завершити роботи планують до кінця місяця з урахуванням інтенсивності руху на кільцевій.

Крім того, заплановано продовження ремонту на автодорозі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта на відрізку від Харкова до Нової Водолаги.

Там роботи виконуватимуть залежно від стану покриття: на найбільш пошкоджених ділянках – великими картами, на інших – локальним ямковим ремонтом.

