Передавав росіянам координати позицій ЗСУ на Харківщині: агент РФ отримав 15 років ув’язнення

Суд визнав винним агента РФ, який передавав росіянам дані про позиції українських військових на Ізюмському напрямку. Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Серед пріоритетних цілей рф були пункти базування та маршрути переміщення підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ.

Як встановило розслідування, засудженим є завербований росіянами місцевий різноробочий. За матеріалами справи, він сам вийшов на адміністратора Телеграм-каналу, який російські спецслужбісти створили для збору даних про дислокацію українських військ. Задокументовано, як агент обходив місцевість і позначав на гугл-картах геолокації зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Також зрадник передавав окупантам координати об’єктів, які, на його думку, могли використовувати українські оборонці як склади та ремонтні бази. Зібрані відомості він у месенджері пересилав своєму куратору з рф у вигляді скриншотів електронних карт з позначками «цілей» та їхньою фото- та відеофіксацією.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами його розвідувальних вилазок та контактів з представниками рф.

За матеріалами контррозвідників та слідчих СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

