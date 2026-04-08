Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 84

Передавав росіянам координати позицій ЗСУ на Харківщині: агент РФ отримав 15 років ув’язнення

Суд визнав винним агента РФ, який передавав росіянам дані про позиції українських військових на Ізюмському напрямку. Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Серед пріоритетних цілей рф були пункти базування та маршрути переміщення підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ.

Як встановило розслідування, засудженим є завербований росіянами місцевий різноробочий. За матеріалами справи, він сам вийшов на адміністратора Телеграм-каналу, який російські спецслужбісти створили для збору даних про дислокацію українських військ. Задокументовано, як агент обходив місцевість і позначав на гугл-картах геолокації зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Також зрадник передавав окупантам координати об’єктів, які, на його думку, могли використовувати українські оборонці як склади та ремонтні бази. Зібрані відомості він у месенджері пересилав своєму куратору з рф у вигляді скриншотів електронних карт з позначками «цілей» та їхньою фото- та відеофіксацією.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами його розвідувальних вилазок та контактів з представниками рф.

За матеріалами контррозвідників та слідчих СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 