Світла буде менше: в Україні посилять відключення

8 квітня в Україні збільшать обсяг обмежень електропостачання. У вечірній період в усіх регіонах застосовуватимуть погодинні відключення.

Про це повідомили в Укренерго.

У вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Причиною застосування обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

«Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

