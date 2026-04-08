Російські війська атакували безпілотником селище на Харківщині, спалахнули пожежі

8 квітня російські війська завдали удару безпілотником по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під удар БпЛА потрапили приватні житлові будинки за двома адресами у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Внаслідок атаки виникли пожежі, також зазнали пошкоджень сусідні будинки.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

