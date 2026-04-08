На Харківщині 19-річного юнака підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини

У Берестинському районі Харківської області затримали юнака, який у гостях у дядька зґвалтував його 13-річну падчерку. Дівчина через страх перед погрозами певний час мовчала, але згодом розповіла про злочин матері.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що злочин стався наприкінці січня 2026 року в одному з населених пунктів Берестинського району. Підозрюваний приїхав у гості до свого дядька, де вчинив щодо його 13-річної падчерки дії сексуального характеру проти волі потерпілої.

«Зловмисник, достовірно знаючи про вік дитини та користуючись її безпорадним станом, зґвалтував її. Після скоєного юнак погрожував дівчинці, аби вона нікому не розповідала про те, що сталося. Через страх та побоювання потерпіла певний час мовчала, проте згодом розповіла про все матері», – розповіли в прокуратурі.

19-річному юнаку повідомили про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

