Сегодня 17:03
Окупанти з початку доби шість разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 8 квітня. Триває 1505 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росіяни 43 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

