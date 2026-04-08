Окупанти з початку доби шість разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 8 квітня. Триває 1505 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби росіяни 43 рази атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.
На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.