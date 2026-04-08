Підозрюваному у нападі з ножем на військового ТЦК у Харкові обрали запобіжний захід

Сьогодні, 8 квітня, Слобідський районний суд Харкова обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі з ножем на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє Укрінформ.

Суд постановив застосувати до Руслана Галімзанова цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації строком на 60 діб. Також чоловік зобов’язаний з’являтися за викликом до органів досудового розслідування.

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові було скоєно напав на військовослужбовця ТЦК. Чоловік кинув у бік військового дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав йому ножового поранення у живіт.

Особу 55-річного зловмисника було встановлено упродовж трьох годин. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.

