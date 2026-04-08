ВАКС оголосив вирок ексзаступнику директора Харківського авіазаводу

Вищий антикорупційний суд заочно оголосив вирок колишньому першому заступнику директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Його визнали винним у заволодінні коштами та підробці документів і призначили 9 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

7 квітня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому першому заступнику директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Суд визнав особу винуватою у заволодінні понад 6 млн грн коштів державного підприємства та складенні завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вироком суду колишнього першого заступника директора засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Також його позбавлено права обіймати посади на підприємствах, в організаціях та установах всіх форм власності, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року по січень 2015 року посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства у сумі 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США (на момент вчинення злочину це близько 30 млн грн за курсом НБУ) іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією, який перебував під контролем його знайомого громадянина Німеччини, за надання агентських послуг із продажу товарів військового призначення за кордон.

Проте з’ясувалося, що ніяких послуг українське товариство від іншого суб’єкта господарювання не отримувало. Як наслідок, товариству було завдано збитків, сума яких сягає майже 30 млн гривень.

У жовтні 2014 року посадовець, продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння коштами держпідприємства, діючи спільно зі своїм знайомим, підписав контракт із цим же суб’єктом господарювання на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив перерахування держпідприємством передоплати на суму 472 тис. доларів.

Проте встановлено, що указаними коштами особи заволоділи, а для приховання цих злочинних дій згодом була підписана додаткова угода до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки.

«Щоб приховати вчинений злочин, у лютому 2017 року перший заступник директора підробив документи щодо строків постачання вказаних систем, зазначивши в них 31 грудня 2017 як граничний термін. Такі дії призвели до завдання держпідприємству понад 6 млн грн збитків (за курсом НБУ на час вчинення злочину)», – йдеться в повідомленні.

Оскільки особа перебуває на окупованій території, щодо неї здійснювався спеціальний судовий розгляд (in absentia).

