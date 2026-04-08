У ліцеях Харкова встановили меморіальні дошки загиблим захисникам

В Індустріальному районі відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам України Володимиру Мирошниченку, Євгену Корху та Сергію Піхтіну. Пам’ятні знаки встановили на фасадах закладів освіти, де навчалися герої.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У ліцеї №104 увічнили пам’ять Володимира Мирошниченка, який служив у підрозділі «Азов» і загинув у березні 2022 року в Маріуполі.

У ліцеї №118 відкрили дошки Євгену Корху та Сергію Піхтіну. Євген Корх добровільно долучився до оборони України у 2022 році та загинув у січні 2024 року на Донеччині. Сергій Піхтін брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби й загинув у лютому 2023 року на Луганщині.

У ліцеї №119 вшанували пам’ять Олександра Рябухи, який служив у десантно-штурмовому підрозділі та загинув у березні 2024 року також на Луганщині.

Агентство Телевидения Новости