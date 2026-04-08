Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:58
Просмотров: 74

У ліцеях Харкова встановили меморіальні дошки загиблим захисникам

В Індустріальному районі відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам України Володимиру Мирошниченку, Євгену Корху та Сергію Піхтіну. Пам’ятні знаки встановили на фасадах закладів освіти, де навчалися герої.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У ліцеї №104 увічнили пам’ять Володимира Мирошниченка, який служив у підрозділі «Азов» і загинув у березні 2022 року в Маріуполі.

У ліцеї №118 відкрили дошки Євгену Корху та Сергію Піхтіну. Євген Корх добровільно долучився до оборони України у 2022 році та загинув у січні 2024 року на Донеччині. Сергій Піхтін брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби й загинув у лютому 2023 року на Луганщині.

У ліцеї №119 вшанували пам’ять Олександра Рябухи, який служив у десантно-штурмовому підрозділі та загинув у березні 2024 року також на Луганщині.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 