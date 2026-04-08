Сегодня 17:49
За зґвалтування дітей – 15 років в’язниці: прокуратура Харківщини оскаржить вирок

Сьогодні, 8 квітня, у Харкові 50-річного чоловіка засудили за злочини проти статевої свободи та недоторканості стосовно трьох падчерок в одному з населених пунктів Берестинського району. Сторона обвинувачення наполягала на довічному позбавленні волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте суд призначив покарання чоловіку у виді 15 років 1 місяця позбавлення волі.

Доведено, що починаючи з літа 2023 року, вітчим систематично ґвалтував 16-річну падчерку. Під час одного з епізодів чоловік заманив дівчину до лісосмуги під приводом допомогти зібрати дрова для пічного опалення у будинку. Там він вчинив щодо потерпілої дії сексуального характеру.

У червні 2025 року вітчим зґвалтував 11-річну падчерку у неприродний спосіб. Згодом його жертвою стала і наймолодша дівчинка, якій було лише 10 років, – стосовно неї він скоїв сексуальне насильство.

Вказані злочини чоловік вчиняв за відсутності матері дітей або поки вона спала.

У червні 2025 року правоохоронці викрили чоловіка та повідомили йому про підозру. На вирок він очікував під вартою.

«Після отримання повного тексту рішення ми проаналізуємо його і будемо оскаржувати в апеляційному порядку.  Довічне ув’язнення – єдина справедлива міра покарання для такого звірства. Інший варіант прокуратура не розглядає», – наголосив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

