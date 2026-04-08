На Харківщині фіксують нові способи дистанційного мінування: у Руській Лозовій виявили небезпечний боєприпас

У Харківському районі російські війська застосовують нові засоби дистанційного мінування. Вибухонебезпечні предмети знаходять навіть на приватних подвір’ях.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Житель Руської Лозової виявив протипіхотну міну під час прибирання на власній присадибній ділянці.

За попередньою оцінкою фахівців ДСНС, радіус ураження такого боєприпасу становить від 30 до 50 метрів, що може спричинити важкі уламкові поранення.

«Зараз, коли люди активно пораються на подвір’ях і починають садити городину, такі вибухонебезпечні предмети становлять особливу загрозу», – попередив Задоренко.

Жителів закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти рятувальників або поліцію за номерами 101, 102 або 112.

