Зеленський: путін не зупиниться на Донбасі і спробує захопити Дніпро та Харків

Диктатор володимир путін не зупиниться, якщо отримає Донбас. Наступною спробою буде захоплення обласних центрів – Дніпра та Харкова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський прокоментував тристоронній переговорний процес щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що команда президента США Дональда Трампа, на його думку, не змогла повною мірою зрозуміти вимоги та цілі росії.

Він припустив, що це могло статися через те, що переговорники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – проводили значний час у контактах із путіним та його оточенням.

За словами президента, представники США п’ять разів відвідували Москву, тоді як візитів до Києва не було.

Зеленський також зазначив, що краще розуміє психологію російського диктатора та його фактичні воєнні цілі, ніж Білий дім.

Президент України сказав, що путін не зупиниться, якщо отримає Донбас, і спробує захопити інші обласні центри – Дніпро та Харків.

«Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас нічого не означає», – сказав Зеленський.

«Вони не хочуть визнавати, що путін буде їм брехати і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти путіну», – наголосив президент.

