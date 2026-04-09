У Харкові поліція допомогла пенсіонеру, який впав на вулиці та травмувався

У Харкові поліцейська допомогла літньому чоловікові, який травмувався на вулиці.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Днями інспектор з дотримання прав людини відділу поліції № 1 ХРУП № 2 під час несення служби побачила на вулиці літнього чоловіка, який потребував допомоги.

Чоловік пересувався за допомогою ходунків та впав, унаслідок чого отримав травми. Він був дезорієнтований, мав сліди крові та не міг пригадати місце свого проживання.

Поліцейська надала постраждалому домедичну допомогу, встановила місце його проживання та доправила додому.

